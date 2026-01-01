Quiénes somos

Radio Reforma ¡Se Oye! ha sido la emisora de mayor audiencia en el interior del país por más de 67 años y es considerada una fuente de información de alta credibilidad.

Su programación se basa en programas de opinión, como El Jurado del Pueblo, el programa de mayor sintonía en el interior del país, que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 AM y de 4:00 a 6:00 PM. También en los éxitos de la música típica panameña.