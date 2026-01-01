Quiénes somos

Tres emisoras, una misma red

SIRA Radio es la red que reúne tres emisoras panameñas bajo una misma plataforma de calidad: información, música y la voz de las comunidades, en vivo las 24 horas.

102.7 FM · 860 AM · Chitré, Herrera

Radio Reforma ¡Se Oye!

Radio Reforma ¡Se Oye! ha sido la emisora de mayor audiencia en el interior del país por más de 67 años y es considerada una fuente de información de alta credibilidad.

Su programación se basa en programas de opinión, como El Jurado del Pueblo, el programa de mayor sintonía en el interior del país, que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 AM y de 4:00 a 6:00 PM. También en los éxitos de la música típica panameña.

Ubicación
Chitré, provincia de Herrera
Frecuencias
102.7 FM · 860 AM
Cobertura
Provincias Centrales (Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas), Panamá Oeste y Darién
Público
Jóvenes y adultos de 20 a 60 años, de áreas urbanas y rurales
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103.1 FM · Chitré, Herrera

Hola Panamá

Hola Panamá 103.1 FM tiene cobertura en las Provincias Centrales, así lo confirman sus oyentes con los reportajes de sintonía. Su música es de género tropical: salsa, merengue y boleros, con artistas de la categoría de Celia Cruz, Benny Moré, Oscar de León y muchos más.

En deportes, transmite todos los años los campeonatos de béisbol juvenil y mayor, y cualquier otra disciplina deportiva.

Frecuencia
103.1 FM
Cobertura
Provincias Centrales
Música
Tropical: salsa, merengue y boleros
Deportes
Béisbol juvenil y mayor
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98.3 FM · Chitré, Herrera

Presidente FM

Stereo Presidente FM 98.3 goza de gran preferencia en áreas bancarias, oficinas y en niveles socioeconómicos medio, medio alto y alto, lo que representa una ventaja para los clientes que desean pautar comerciales.

Su música es variada (balada, romántica, rock, pop y algunos clásicos), con artistas internacionales que interpretan bellas canciones en español e inglés. Siempre hay variedad: éxitos recientes, algunos recuerdos y lo último del pentagrama musical, con sonido digital y señal también por internet.

Frecuencia
98.3 FM
Música
Balada, romántica, rock, pop y clásicos
Audiencia
Oficinas, áreas bancarias; nivel medio, medio alto y alto
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