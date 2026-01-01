Política de privacidad

Para conocer la audiencia de cada emisora, la app suma contadores agregados por día y por hora: reproducciones iniciadas, toques en anuncios, en botones de redes sociales, de WhatsApp o de llamada, y avisos vistos. Cada evento solo incrementa un total; no se guarda quién lo hizo ni ningún identificador de tu dispositivo.

El país se deduce de la configuración de idioma y región del teléfono, no del GPS ni de la dirección IP, y solo se usa para contar oyentes por país.

Estos totales se almacenan en Google Firebase (Cloud Firestore) y solo los ven el grupo y el equipo técnico que mantiene la plataforma.