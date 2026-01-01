Quién es el responsable
La app Grupo Sira Radio (iOS y Android) la ofrece SIRA S.A, Av. Arjona, Plaza Doña Sara, Local 11, Chitré, Herrera, Panamá. Para cualquier consulta sobre privacidad escribe a contacto@gruposiraradio.com.
Lo que no recopilamos
La app no tiene registro ni inicio de sesión para oyentes. No pedimos ni guardamos tu nombre, correo, teléfono, contactos, fotos, ubicación GPS ni datos de pago, y no usamos identificadores de publicidad.
Estadísticas de uso anónimas
Para conocer la audiencia de cada emisora, la app suma contadores agregados por día y por hora: reproducciones iniciadas, toques en anuncios, en botones de redes sociales, de WhatsApp o de llamada, y avisos vistos. Cada evento solo incrementa un total; no se guarda quién lo hizo ni ningún identificador de tu dispositivo.
El país se deduce de la configuración de idioma y región del teléfono, no del GPS ni de la dirección IP, y solo se usa para contar oyentes por país.
Estos totales se almacenan en Google Firebase (Cloud Firestore) y solo los ven el grupo y el equipo técnico que mantiene la plataforma.
Notificaciones
Si aceptas las notificaciones, la app se suscribe al canal de avisos del grupo mediante Firebase Cloud Messaging de Google, que asigna un token técnico a tu dispositivo para poder entregarlas. No guardamos ese token ni lo asociamos a tu persona. Puedes desactivarlas en cualquier momento desde los ajustes del teléfono.
Servicios de terceros
Para funcionar, la app se conecta a servicios externos que reciben datos técnicos de la conexión, como la dirección IP, igual que cualquier página web: el servidor de streaming de audio de las emisoras, YouTube para los videos en vivo (sujeto a la política de privacidad de Google) y Google Firebase para la configuración, imágenes y estadísticas. No vendemos, alquilamos ni compartimos datos con fines publicitarios.
Datos guardados en tu teléfono
La app guarda en tu dispositivo preferencias como si quieres recibir notificaciones y una copia de la pantalla de inicio para que cargue más rápido. Se borran al desinstalar la app.
Menores de edad
La app es apta para todo público y no recopila a sabiendas datos personales de menores.
Tus derechos
Como no guardamos datos que te identifiquen, no conservamos información personal tuya que consultar o borrar. Aun así, puedes escribirnos a contacto@gruposiraradio.com con cualquier pregunta o solicitud y te responderemos.
Cambios
Si cambiamos esta política, publicaremos la nueva versión en esta página con su fecha de actualización.
Contacto: contacto@gruposiraradio.com